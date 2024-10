Calificare dramatica

CSM Corona Brasov s-a calificat dramatic in turul al treilea al Ligii Campionilor la volei masculin, marti seara, desi a fost invinsa pe teren propriu de echipa elvetiana Volley Schoenenwerd, cu scorul de 3-2 (25-21, 25-23, 15-25, 36-38, 15-11), in mansa secunda din turul al doilea.Dupa 3-1 in meciul din "Tara Cantoanelor", campioana Romaniei avea nevoie de doua seturi pentru a merge mai departe, dar lucrurile nu au mers prea bine in Sala Sporturilor "Dumitru Popescu-Colibasi".Volley ... citește toată știrea