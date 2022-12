Calificare dupa lovituri de la sapte metri

Corona Brasov s-a calificat pe tabloul principal al Cupei Romaniei, invingand la lovituri de la 7 metri, in deplasare, pe CSM Deva.Fetele lui Alin Bondar s-au impus cu 30-28, dupa ce la finalul timpului regulamentar scorul a fost 26-26, iar la pauza devencele conduceau cu 15-13.Astfel, Corona a reusit sa patrunda in urmatorul tur al competitiei, faza in care vor intra si o parte dintre formatiile din Liga Nationala. Tragerea la sorti va avea loc chiar vineri, 23 decembrie, iar meciurile ... citeste toata stirea