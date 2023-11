Nationala de fotbal a Romaniei s-a calificat la EURO 2024, dupa ce a invins echipa Israelului cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), in penultimul sau meci din Grupa I a preliminariilor.Romania, care avea nevoie de un punct pentru a se califica, va fi pentru a sasea oara la turneul final al Campionatului European, dupa editiile din 1984, 1996, 2000, 2008 si 2016.Tricolorii au facut un meci foarte bun in Ungaria, in ciuda unui start ratat, castigand ... citeste toata stirea