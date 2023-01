Calificare in optimile Cupei

Corona Brasov s-a calificat in turul doi al Cupei Romaniei, dupa ce a invins, duminica, in deplasare la Unirea Slobozia, scor 30-27.Astfel, fetele lui Alin Bondar vor evolua in optimile de finala ale competitiei, faza programata a avea loc in luna februarie."Am avut 45 de minute foarte bune, apoi 10 minute foarte grele, dar la final putem spune ca suntem multumiti. Am avut si o saptamana aparte, pentru ca au intervenit ceva accidentari, nu grave, dar ne pregatisem intr-un fel pana miercuri, ... citeste toata stirea