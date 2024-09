Calificare in turul trei al Cupei

Corona Brasov a castigat primul meci oficial din acest sezon, contra CSM Petrolul Ploiesti, 86-73 in deplasare, in turul secund al Cupei Romaniei. Astfel, elevii lui Ionut Bascoveanu au obtinut calificarea in urmatoarea faza a competitiei. Gray (25 puncte, 7 recuperari, 1 pasa decisiva), Jevtovic (13 puncte, 9 recuperari, 2 pase decisive), Girbea (11 puncte, 5 recuperari), Oinaru (9 puncte, 1 pasa decisiva), Petica (9 puncte, 1 pasa decisiva), Osborne (7 puncte, 3 recuperari, 1 pasa decisiva), ... citește toată știrea