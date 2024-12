Calificarea in grupele principale se joaca in meciul cu Serbia

Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Muntenegrului cu scorul de 27-25 (16-12), duminica seara, a Debrecen, in Grupa B a a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2024, care are loc in Austria, Ungaria si Elvetia.Muntenegru a dominat meciul de la un capat la altul, tricolorele conducand o singura data, cu 9-8.Cea mai buna marcatoare a echipei Romaniei a fost Sonia Seraficeanu 6 goluri, Stefania Stoica 4, Lorena Ostase 4, Bianca Bazaliu 3, Andreea Cristina Popa 3, ... citește toată știrea