Calin Moldovan a plecat de la Focsani, Rares Forika e interimar

CSM Focsani este a doua echipa din actualul sezon de Liga 2, editia 2024-2025, care schimba antrenorul. Vrancenii au anuntat despartirea in conditii amiabile de antrenorul brasovean (foto), care i-a promovat in Liga 2 in aceasta vara si pe care il numisera la jumatatea lunii aprilie, la o luna dupa demisia lui Octavian Grigore, scrie Liga 2. Sub conducerea lui Calin Moldovan, echipa din judetul Vrancea a inregistrat o victorie (2-0 cu AFC Campulung Muscel), in runda de debut, si cinci esecuri ... citește toată știrea