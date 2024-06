Calin Moldovan a promovat in Liga a 2-a cu CSM Focsani

CSM Focsani, echipa a antrenata de brasoveanul Calin Moldovan, a promovat in Liga a 2-a. In finala mini-competitiei la care au luat parte cel mai bine clasate patru echipe dintre pierzatoarele barajului de promovare, trupa din Vrancea a trecut cu 2-0, pe teren propriu, de CS Dinamo.CSM Focsani a terminat pe locul 2 in Seria 2 a Ligii 3. In semifinala barajului a trecut de Bucuvina Radauti, liderul din Seria 1, dupa 2-0 acasa si 1-1 in deplasare, dar in faza finala, in care a intalnit Metalul ... citește toată știrea