Calin Moldovan are trei jucatori in probe

Trei fotbalisti se afla in aceste zile in probe la FC Brasov. Calin Moldovan ii testeaza pentru a vedea daca fac fata rigorilor clubului. Doi dintre acestia sunt brasoveni iar cel de-al treilea a venit tocmai de la Calarasi. Doi dintre ei sunt atacanti iar unul este mijlocas central.Cosmin Turcu (foto stanga) este un atacant, de 27 de ani, crescut de Coltea Brasov, care in prima parte a sezonului a jucat pentru Unirea Slobozia. Cel de-al doilea brasovean este tanarul Cosmin Moisa (foto ... citeste toata stirea