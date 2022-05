Calin Moldovan: "Ne suntem datori, in primul rand noua, cu o victorie acasa"

FC Brasov se pregateste pentru ultimul meci din play-out-ul Ligii a 2-a si vrea prima victorie din 2022 pe teren propriu, sustine Calin Moldovan. Sambata, stegarii vor avea in fata pe Astra Giurgiu.Chiar daca pentru acest meci Calin Moldovan nu i-a bagat in cantonament pe jucatori, antrenorul vrea sa castige meciul. Mai cu seama ca vrea sa pregateasca cat mai bine barajul de mentinele in Liga a 2-a.Pentru acest meci Calin Moldovan nu se va putea baza pe Maric si pe Botia, accidentati. ... citeste toata stirea