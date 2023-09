Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe se afla in fata primului joc oficial al noului sezon, turul preliminariilor Euroligii, cea mai importanta competitie continentala in baschetul feminin. Campioana Romaniei va intalni formatia letona TTT Riga, in dubla mansa, primul joc fiind programat miercuri, de la ora 19.00, la Sepsi Arena, iar returul pe 27 septembrie."Adversarul are caracteristici asemanatoare cu ale noastre, asa ca eu cred ca va fi un duel foarte echilibrat. Daca cele doua meciuri vor merge ... citeste toata stirea