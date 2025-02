Campioana Florida Panthers, primita la Casa Alba de Donald Trump

Jucatorii, antrenorii si oficialii echipei Florida Panthers, campioana en titre din Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), au fost primiti luni la Casa Alba de presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Cu aceasta ocazie, Trump a tinut sa felicite franciza din Florida pentru castigarea Cupei Stanley, pentru prima oara in istoria sa, in cel de-al 30-lea sezon in NHL. Presedintele a reamintit totodata cum Panthers a reusit sa castige primele trei meciuri ale finalei NHL ... citește toată știrea