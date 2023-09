Campioana Romaniei la baschet masculin U-Banca Transilvania Cluj a anuntat ca a ajuns la un acord Adam Mokoka (foto), un baschetbalist francez care a evoluat in trecut la Chicago Bulls. Mokoka este nascut la Paris si a implinit in iulie varsta de 25 de ani. Acesta masoara 1.93 metri si poate fi folosit pe pozitia de fundas. Adam a facut junioratul la BCM Gravelines-Dunkerque, activand totodata in nationala Frantei. Astfel, el a iesit campion european la categoriile U16 si U18. Totodata, a ... citeste toata stirea