Campioana Ucrainei va juca in liga a doua din Germania

Campioana Ucrainei a primit vesti excelente. Din cauza razboiului, va juca in liga a doua din Germania. Handbalistii de la Motor Zaporojie pot rasufla usurati. Echipa de handbal masculin Motor Zaporojie va evolua in a doua liga germana incepand din luna septembrie, a anuntat Uwe Schwenker, seful ligii din Germania, potrivit L'Equipe. "Pentru noi era clar: intr-o astfel de problema trebuie luata o decizie democratica de catre cluburi. In cele din urma, o mare majoritate a ... citeste toata stirea