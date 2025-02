Campionatul European U21 din 2027 va avea loc in Serbia si Albania

Comitetului Executiv UEFA din 4 februarie a anuntat gazdele urmatorului turneu final european ce va avea loc peste 2 ani. EURO 2027 se va disputa in Albania si Serbia, informeaza frf.ro.Turneul final se va juca pe 4 stadioane din Albania (Tirana, Shkoder, Elbasan si Rrogozhine) si 4 din Serbia (Novi Sad, Loznica, Leskovac si Zajecar). Meciul de deschidere va avea loc in Serbia, iar finala se va disputa in Albania.Ambele nationale au calificarea asigurata din postura de gazde, ... citește toată știrea