Campionatul intern ia pauza pe perioada grupelor "Mondialului"

Miercuri, Comitetul Executiv al FRF a aprobat structura sezonului 2022/2023 din Casa Pariurilor Liga 1, care in perioada 21 noiembrie - 18 decembrie se va suprapune cu Turneul Final al Campionatului Mondial din Qatar, scrie fanatik.ro.La solicitarea FRF, FIFA a fost de acord ca in Liga 1 sa se joace partial pe durata CM 2022, dar numai dupa disputarea fazei grupelor. Astfel, in concordanta cu noile date, primul esalon se va intrerupe pe 12 noiembrie si se va relua pe 3 decembrie, urmand a se ... citeste toata stirea