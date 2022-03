Campionatul Judetean s-a reluat cu doar 14 echipe

Liga a 4-a Brasov s-a reluat sambata, cu 14 echipe, in loc de 16, atatea cate s-au aflat la startul competitiei, in toamna trecuta. Dupa ce Olimpic Voila a fost exclusa pentru doua neprezentari, pe parcursul turului, Coltea 1920 Brasov s-a retras spre finalul pauzei de iarna.Astfel, Asociatia Judeteana de Fotbal a refacut tintarul folosind o tabela Berger de 14 echipe, pentru a nu exista formatii care stau, de-a lungul etapelor. In prima etapa a returului s-au inregistrat rezultatele Aripile ... citeste toata stirea