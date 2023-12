Selectionerul echipei nationale de handbal feminin, Florentin Pera (foto), a declarat, dupa ce Romania a invins Serbia, scor 37-28, si s-a calificat in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, ca este mandru de jucatoarele sale."Sunt mandru de jucatoarele mele, au facut un meci cu adevarat bun azi. Am jucat foarte bine in prima repriza, lucru care ne-a ajutat mult, pentru ca in partea a doua am avut si momente oscilante, ... citeste toata stirea