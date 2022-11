Ieri a fost programata ziua a 3-a de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar.In primul meci al zilei, in Grupa C, Arabia Saudita a produs una dintre surprizele acestui Campionat Mondial. A invins una dintre favoritele la castigarea trofeului, Argentina lui Leo Messi, scor 2-1. Messi a deschis scorul, din penalty, in minutul 10. Apoi, Argentina a avut doua goluri ... citeste toata stirea