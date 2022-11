Campionatul National de Alergare pe Sosea 5K a fost organizat, in premiera in Romania, la Brasov, cu un numar record de participanti

Municipiul Brasov a fost, la finalul saptamanii trecute, deschizator de drumuri pentru Campionatul National de Alergare pe Sosea desfasurat pe o distanta de 5 kilometri.Prima editie organizata vreodata in Romania a avut loc duminica, 13 noiembrie, in cadrul evenimentelor desfasurate in amintirea Revoltei Anticomuniste din 15 noiembrie 1987. Am avut parte de un record de participanti la aceasta competitie. Mai exact, 154 de sportivi s-au inscris la cursa din weekend, care a avut loc pe acelasi ... citeste toata stirea