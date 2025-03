Campus Villareal CF la Brasov

Clubul spaniol Villarreal, cunoscut si sub denumirea de "Submarinul Galben", revine in Romania la sfarsitul lunii mai, pentru a organiza un nou campus, in colaborare cu ACS Steagul Rosu Brasov.Dupa succesul campusurilor organizate recent in orasele Arad, Ploiesti si Sibiu, datorita parteneriatului cu Football Events Spain, acum este randul Brasovului sa gazduiasca aceasta experienta sportiva.Campusul se adreseaza jucatorilor si jucatoarelor din Transilvania, care vor avea ocazia sa se ... citește toată știrea