Cand nu castiga, Razvan Lucescu se plange de arbitraj

Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu (foto), a pierdut duminica seara, in deplasare, scor 1-2, meciul din etapa a 6-a a play-off-ului, cu Olympiacos Pireu. In minutul 27 Olympiacos a primit un penalty, iar portarul lui PAOK a aparat sutul lui Daniel Podence, numai ca balonul a ajuns la Quini si acesta a deschis scorul pentru gazde. Daniel Podence a oferit pasa pentru golul de 2-0, marcat in minutul 61 de Martins, iar Razvan Lucescu a incercat sa mute, facand ... citește toată știrea