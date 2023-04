Rares Lazar este bine! Plaga de la cap este destul de mare, insa nu ii pune in pericol activitatea, anunta oficialii de la FC Brasov.Vesti bune de la Timisoara! Rares Lazar este bine si poate reveni in curand pe teren. In urma investigatiilor medicale pe care le-a facut jucatorul stegar, a reiesit faptul ca nu sunt probleme grave si in cel mult doua ... citeste toata stirea