Carla Suarez Navarro (foto) trece prin momente fericite ale vietii. Diagnosticata cu un cancer al sistemului limfatic in septembrie 2020, tenismena a invins boala in acest an, iar acum a anuntat o veste mare. Carla Suarez Navarro (34 ani) a dezvaluit ca este insarcinata in trei luni si ca va avea un copil alaturi de Olga Garcia (30 ani), fotbalista importanta a Spaniei. "Sunt insarcinata in trei luni. Este o ... citeste toata stirea