Carlo Ancelotti, cele mai multe victorii in UCL, l-a depasit pe Sir Alex Ferguson

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a doborat un record uluitor in UEFA Champions League! Tehnicianul de 63 de ani l-a depasit pe Sir Alex Ferguson intr-un clasament fabulos. Real Madrid s-a calificat in optimile UEFA Champions League, castigandu-si grupa. "Galacticii" au reusit sa faca spectacol in partida din ultima runda, si au invins-o la categoric pe Celtic, scor 5-1. Gratie succesului din ultima etapa a grupelor UEFA Champions League, Carlo Ancelotti a devenit antrenorul cu cele ... citeste toata stirea