Carlo Ancelotti e foarte calm, dupa acuzatiile de frauda!

Antrenorul lui Real Madrid este acuzat de Parchetul Provincial din capitala Spaniei de frauda fiscala in valoare de peste un milion de euro. Parchetul Provincial din Madrid a cerut patru ani si noua luni de inchisoare pentru Carlo Ancelotti, acuzat de frauda fiscala in valoare de peste un milion de euro in anii 2014 si 2015, insa antrenorul echipei Real Madrid a afirmat ca este calm, in asteptarea procesului, a carui data nu se cunoaste inca. "Este o poveste veche, care sper sa se rezolve in ...