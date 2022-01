Carlo Danciu si Edi Renta se intorc la SR

Dupa ce s-a reunit cu oameni noi in functiile de antrenor, respectiv de manager al clubului, SR Brasov anumta primele mutari si la nivelul lotului de jucatori. Astfel, de joi, Carlo Danciu si Edi Renta se antreneaza alaturi de formatia din Liga a 3-a, urmand sa semneze contractele in urmatoarele zile. Vorbim de doua reveniri, Danciu jucand in toamna trecuta in Liga a 2-a, la Astra Giurgiu, iar Renta la "vecina" din Seria a 5-a a Ligii a 3-a, Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe."Ma bucur ca am revenit ... citeste toata stirea