Carlos Sainz, dezvaluire spectaculoasa inainte de MP al Japoniei

Carlos Sainz (foto) a facut o dezvaluire spectaculoasa inainte de Marele Premiu al Japoniei, ce se va desfasura in perioada 5-7 aprilie, in AntenaPLAY. Pilotul sustine ca a purtat discutii cu aproape toate echipele de Formula 1, pentru a semna noul contract, incepand cu 2025. Sainz se afla la ultimul sezon la Ferrari, dupa ce Scuderia s-a inteles cu Lewis Hamilton. Septuplul campion mondial va ajunge la Maranello in 2025, moment in care pilotul de 29 de ani spera sa fie deja la alta echipa. ... citește toată știrea