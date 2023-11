Echipa nationala de junioare s-a reunit la Timisoara pentru primul stagiu de pregatire din actualul sezon. Reprezentativa U18 de handbal are un nou selectioner, pe Carmen Cartas (foto a doua de la stanga la dreapta), fostul inter al Coronei Brasov, in prezent antrenor al formatiei de liga secunda Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe.Actiunea de la Timisoara se va incheia cu doua partide amicale in compania echipei similare a Ungariei, la Szekszard, sambata si dumnica. Din lot face parte si Ana Totoescu ... citeste toata stirea