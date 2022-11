Caroline Garcia a castigat Turneul Campioanelor 2022

Numarul 6 mondial, a castigat pentru prima oara in cariera sa Turneul Campioanelor, in finala caruia a invins-o in doua seturi, 7-6 (4), 6-4, pe Aryna Sabalenka (7 WTA), la Fort Worth (Texas). Garcia, in varsta de 29 de ani, este a doua reprezentanta a Frantei care castiga aceasta prestigioasa competitie de final de sezon a circuitului profesionist de tenis, dupa Amelie Mauresmo, care s-a impus in fata compatrioatei sale Mary Pierce, in 2005. In urma acestui succes, Caroline Garcia va incheia ... citeste toata stirea