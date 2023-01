Casian Cidu, campion national la sabie

In perioada 14-17 ianuarie, la sala de scrima "Ana Pascu" din capitala a avut loc Campionatul National de juniori si cadeti, in cadrul caruia Casian Cidu, legitimat la CS Dinamo, care se pregateste la Centrul Sportiv de la Brasov al "cainilor", a obtinut medalia de aur.Potrivit site-ului oficial al Federatiei Romane de Scrima, Cidu a ajuns in finala categoriei de cadeti, dupa ce l-a intrecut pe Alexandru Eva (CSM Iasi), cu 15-12. Al doilea finalist a fost Dacian Enache (CSA Steaua) care l-a ... citeste toata stirea