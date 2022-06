Castigatoarea C5, AFC Odorheiu Secuiesc, a ratat dramatic promovarea

AFC Odorheiu Secuiesc, castigatoarea Seriei a 5-a din Liga a 3-a, cea in care au evoluat si formatiile brasovene in acest sezon, a ratat dramatic promovarea in esalonul secund. Harghitenii au pierdut mansa retur a finalei barajului, la lovituri de departajare, in fata lui CSM Slatina.Dupa 0-0 in tur, Simo a deschis miercuri scorul pentru echipa din Odorheiu Secuiesc (4), iar Tranca a egalat pentru olteni chiar inaintea pauzei (45+3). In debutul partii secunde, gazdele au ramas in zece oameni, ... citeste toata stirea