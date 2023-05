Dinamo continua lupta pentru promovarea directa in Superliga, iar urmatorul meci al "cainilor", contra Stelei poate mentine vii sperantele echipei lui Burca.Dinamo are de luat o revansa in fata Stelei, dupa ce "militarii" au castigat ambele dueluri direct cu "cainii" in acest sezon competitional. Echipa antrenata de Daniel Oprita vine se alfa pe locul doi in play-off-ul Ligii 2 cu 49 de puncte, dar fara drept de promovare. In ultima etapa, stelistii au fost umiliti pe terenul ... citeste toata stirea