Cauta revansa, la malul marii

Joi, incepand cu ora 13.00, Corona Brasov intalneste CSU Neptun Constanta in meciul din etapa a 15-a din Divizia A, pe terenul celor de la malul marii.Meciul este unul important, atat prin prisma rezultatului, cat si pentru moralul jucatoarelor din Brasov, care nu uita usor scorul egal din intalnirea directa din tur, din etapa a doua (22-22).Corona Brasov se afla in acest moment pe pozitia a doua in clasamentul Diviziei A, Seria A, dupa CSM Galati, in conditiile in care ocupanta locului 3,