FC Brasov este la un singur pas sa fie retrogradata in Liga a III-a, desi avea ca obiectiv promovarea in Liga I. Clubul de la poalele Tampei nu a primit licenta pentru Liga a II-a din partea comisiilor de licentiere ale Federatiei Romane de Fotbal nici dupa apel, astfel ca, daca nu va reusi o minune in ultimul moment, nu va putea evolua in acest esalon."Strict pe criteriul financiar, care poate fi un motiv de refuz, nu sunt probleme. Singurele deficiente au fost la modul de prezentare a ... citeste toata stirea