Ce urmeaza pentru Dinamo dupa retrogradare?

Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la infiintarea din urma cu 74 de ani, pierzand barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur). Clubul risca falimentul!Formatia lui Dusan Uhrin a inceput cum nu se putea mai prost meciul retur, cu gol primit in minutul 17, si, desi a egalat doar doua minute mai tarziu, nu a mai reusit sa marcheze pana la finalul jocului si a retrogradat, dupa 74 de ani in prima divizie.Dupa ultimul fluier al meciului din "Stefan cel Mare", ... citeste toata stirea