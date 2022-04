Cea mai buna voleibalista a Romaniei va juca pentru Turcia

Alexia Carutasu (18 ani), cea mai buna voleibalista a Romaniei in ultimele doua sezoane, va evolua pentru nationala Turciei.Sportiva a obtinut cetatenia si s-a declarat extrem de fericita de faptul ca va evolua pentru nationala Turciei, una dintre cele mai bine cotate din voleiul feminin."Sunt foarte fericita ca am primit cetatenia, am visat la acest lucru de mult timp, pentru ca vreau sa joc printre cele mai bune voleibaliste din lume. Am asteptat patru ani pentru aceasta nationalitate si ... citeste toata stirea