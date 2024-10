Cei mai buni sportivi brasoveni, premiati in 12 decembrie. Nominalizarile se fac pana in 14 noiembrie

Consiliul Judetean Brasov organizeaza si in acest an evenimentul de premiere a celor mai buni sportivi si antrenori brasoveni, in semn de apreciere si pentru recompensarea performantelor pe care acestia le-au obtinut in competitii de valoare, in cursul anului 2024. "Gala performantei in sport" se va desfasura 12 decembrie 2024, la Centrul Cultural Reduta, iar in perioada 15 octombrie - 14 noiembrie 2024,Consiliul Judetean Brasov asteapta propunerile din partea cluburile sportive interesate. ... citește toată știrea