Cel mai jos in ultimul deceniu

Nationala Romaniei a coborat sase locuri fata de luna martie si se afla pe pozitia a 54-a in clasamentul publicat joi de FIFA."Tricolorii" ocupa ultimul loc in grupa B3 din Liga Natiunilor, editia 2022-2023, cu trei puncte in patru meciuri.In luna iunie, Romania a inregistrat o victorie (1-0 cu Finlanda) si trei esecuri (0-2 si 0-3 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia si Hertegovina).Din 2012 nu a mai inregistrat nationala Romaniei o clasare asa de slaba in ierarhia mondiala. Atunci am coborat ... citeste toata stirea