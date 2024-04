Cel mai tanar candidat de maestru la sah. Confirmare primita chiar in ziua in care a implinit 11 ani

Eforturile brasovenilor de a-l sprijini pe micutul Vladimir Sofronie (foto) sa ajunga la una dintre cele mai importante competitii de sah care se desfasoara in acest an, cea de la Baden-Baden, s-au vazut rsaplatite. Micul sahist a reusit in Germania o noua performanta deosebita si a mai facut un pas spre marele sau vis de a deveni campion mondial.Si-a intalnit idolul, pe Magnus CarlsenDatorita sprijinului comunitatii brasovene care a raspuns prompt apelului parintilor lui Vladimir, nu doar ... citește toată știrea