Cerere nesimtita a rusilor catre UEFA

Federatia de Fotbal din Rusia face ce face si continua sa iasa in evidenta. Tot fotbalul rusesc a fost suspendat din orice competitie sub egida UEFA si FIFA, insa sefii forului de la Moscova dau in continuare dovada de "tupeu". Acestia au transmis o cerere catre UEFA, in care cer forului continental sa-l pedepseasca pe selectionerul Ucrainei, Oleksandr Petrakov - foto - (65 de ani), pentru ca a facut remarci despre razboi. Rusii il acuza pe Petrakov de "discriminare si prejudiciu politic". Ceea ... citeste toata stirea