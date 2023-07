Cesar Azpilicueta a izbucnit in lacrimi dupa despartirea de Chelsea. Fundasul spaniol a plecat de pe Stamford Bridge, dupa 11 ani petrecuti in tricoul londonezilor.Inainte de a pleca definitiv de la Chelsea, acesta a oferit un interviu in care a transmis un mesaj emotionant fanilor gruparii antrenate de Maurcio Pochettino.Fostul capitan al lui Chelsea nu si-a mai putut stapani emotiile, in cadrul unui interviu in care si-a anuntat plecarea de la echipa londoneza. Cesar Azpilicueta a dezvaluit ... citeste toata stirea