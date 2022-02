Cestor refuza FCSB si ramane in cele din urma la CFR Cluj

Mike Cestor (foto) a intrat in ultimele sase luni de contract cu CFR Cluj, astfel ca fundasul central a fost dorit insistent de marile rivale din campionat ale ardelenilor, FCSB si Universitatea Craiova.CFR Cluj are mari probleme financiare, iar Nelu Varga este nevoit sa obtina un milion de euro pana la finalul lunii urmatoare, astfel incat campioana Romaniei sa primeasca acordul de a evolua in sezonul urmatorul al Ligii I. Astfel, oficialii CFR-ului au inceput sa rezilieze contractele ... citeste toata stirea