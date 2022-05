CFR, al cincilea titlu la rand

CFR Cluj a castigat al cincilea sau titlu consecutiv de campioana a Romaniei la fotbal, duminica seara, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 9-a, penultima, a fazei play-off a Ligii I.Echipa antrenata de Dan Petrescu are patru puncte avans fata de principala sa urmaritoare, FCSB, inaintea ultimei etape din play-off. De remarcat ca la finalul sezonului regulat, CFR avea 14 puncte in plus fata de FCSB.CFR Cluj si-a ... citeste toata stirea