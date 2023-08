Nelutu Varga este bun de plata dupa ce a aflat verdictul in procesul de la FIFA. Mai are o singura cale de atac, la TAS. Potrivit, gruparea din Gruia a aflat ca trebuie sa ii achite suma de 105.000 de euro mijlocasului de 27 de ani, care joaca in prezen in Arabia Saudita, la Al-Taraji. Se vor mai adauga penalitati de 5% pe an, in cazul intarzierilor de plata. La inceputul acestui an, Roger se revoltase dupa ce a fost scos din lotul de Liga 1, pentru a i se face loc lui Ermal Krasniqi. ... citeste toata stirea