CFR Cluj castiga campionatul Romaniei pentru al cincilea an consecutiv

CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Universitatea Craiova, acest rezultat obtinut in penultima etapa a play-off-ului Ligii 1 permitandu-i sa castige al cincilea titlu consecutiv de campioana a Romaniei si al optulea din istoria sa.Cu o etapa inainte de finalul sezonului, clujenii au 57 de puncte, in timp ce a doua clasata, FCSB, care a facut egal, sambata, cu FC Voluntari, are 53 de puncte si nu mai are sanse la titlu.Pentru formatia din Cluj