Ardelenii vor sa aiba un parcurs cat mai lung in cupele europene, motiv pentru care vor aduce jucatori de top. Anuntul a fost facut de Cristi Balaj (foto), presedintele gruparii din Gruia. Nelutu Varga este nemultumit de parcursul campioanei Romaniei din cupele europene si pregateste "revolutia" in Gruia, unde ar urma sa ajunga jucatori cu experienta in UEFA Champions League. "Suntem in discutii cu ... citeste toata stirea