CFR Cluj va evolua in turul doi preliminar de Conference League

Dupa ce a ratat marele pot din Champions League, clujenii pot castiga o suma importanta si din cea de-a treia competitie inter-cluburi din Europa. Daca vor trece de prima dubla, campionii vor incasa 550.000 de euro. CFR Cluj a fost eliminata rusinos de Pyunik Erevan, in primul tur preliminar de Champions League. Clujenii nu au reusit sa castige nicio partida, dupa 0-0 in tur, si 2-2 in retur, fiind invinsi dupa loviturile de departajare. CFR Cluj nu are cea mai buna situatie financiara, astfel ... citeste toata stirea