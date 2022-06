CFR, cu Dudelange sau FK Tirana, in turul doi preliminar

CFR Cluj si-a aflat posibila adversara din turul 2 preliminar al UEFA Champions League: invingatoarea dintre Dudelange si FK Tirana. In primul tur, campioana Romaniei va da piept cu FC Pyunik, campioana Armeniei. CFR Cluj va incepe in luna iulie aventura din preliminariile UEFA Champions League. Daca va trece de FC Pyunik, formatia lui Dan Petrescu va evolua in turul 2 impotriva invingatoarei dintre Dudelange (Luxemburg) si FK Tirana (Albania). Campioana Romaniei s-a mai intalnit cu Dudelange ... citeste toata stirea