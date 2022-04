CFR e campioana si la datorii

CFR Cluj, campioana Ligii 1 in ultimele patru sezoane, are datorii de peste 26 de milioane de euro, in conditiile in care in 2021 a suferit pierderi de peste 8 milioane de euro. Potrivit raportului financiar publicat miercuri, CFR Cluj este aproape de colaps financiar si risca o noua insolventa. CFR Cluj a intrat in insolventa in februarie 2015 si a iesit din insolventa pe 30 mai 2017.CFR Cluj a ajuns sa aiba, la finalul anului 2021, datorii in valoare de 129.856.351 lei (aproximativ 26.280.000 ... citeste toata stirea